F.Bahçe'nin gündemine gelen Papu Gomez, Sevilla'ya transfer oldu

Atalanta'da kadro dışı kalan Arjantinli futbolcu Papu Gomez, İspanyol ekibi Sevilla ile sözleşme imzaladı.

Sevilla'nın bu transfer için 32 yaşındaki Arjantinli yıldıza 3,5 yıllık sözleşme karşılığında bonuslarla toplam 8,5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Ayrıca İspanyol kulübünün Atalanta'ya yaklaşık 7 milyon euro bonservis ödeyeceği konuşuluyor.

252 MAÇTA 130 GOLE KATKI YAPTI

2014 yılından beri Atalanta forması giyen Papu Gomez, kaptanlığa kadar yükseldiği İtalyan kulübünde oynadığı 252 maçta 59 gol 71 asistlik performans sergiledi.

F.BAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

32 yaşındaki Arjantinli futbolcu, yakın bir zamanda Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer almıştı.