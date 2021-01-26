F.Bahçe'nin gündemine gelen Papu Gomez, Sevilla'ya transfer oldu
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F.Bahçe'nin gündemine gelen Papu Gomez, Sevilla'ya transfer oldu

26.01.2021 22:39 | Son Güncelleme: 26.01.2021 22:43
F.Bahçe'nin gündemine gelen Papu Gomez, Sevilla'ya transfer oldu

İspanyol kulübü Sevilla, Atalanta'dan Papu Gomez'i kadrosuna kattığını duyurdu. Gomez yakın zamanda Fenerbahçe'nin de gündeminde yer almıştı.

Atalanta'da kadro dışı kalan Arjantinli futbolcu Papu Gomez, İspanyol ekibi Sevilla ile sözleşme imzaladı.

Sevilla'nın bu transfer için 32 yaşındaki Arjantinli yıldıza 3,5 yıllık sözleşme karşılığında bonuslarla toplam 8,5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Ayrıca İspanyol kulübünün Atalanta'ya yaklaşık 7 milyon euro bonservis ödeyeceği konuşuluyor.

F.Bahçe'nin gündemine gelen Papu Gomez, Sevilla'ya transfer oldu

252 MAÇTA 130 GOLE KATKI YAPTI

2014 yılından beri Atalanta forması giyen Papu Gomez, kaptanlığa kadar yükseldiği İtalyan kulübünde oynadığı 252 maçta 59 gol 71 asistlik performans sergiledi.

F.BAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

32 yaşındaki Arjantinli futbolcu, yakın bir zamanda Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer almıştı.

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