F.Bahçe'den 500 bin euro kazanan Szalai, sadece 6 faul yaparak müthiş bir istatistik yakaladı
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F.Bahçe'den 500 bin euro kazanan Szalai, sadece 6 faul yaparak müthiş bir istatistik yakaladı

10.03.2021 11:46 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:54

Fenerbahçe'de devre arası Rum ekibi Apollon'dan 2 milyon euroya alınan Attila Szalai'ye yarım sezon için sadece 500 bin euro ödeniyor. Szalai öncesi 1,2 olan maç başı gol yeme yüzdesi, son 9 haftada 0,55'e geriledi. 9 maçta sadece 6 faul yapıp 1 kez sarı kart gören Macar stoper, inanılması güç bir istatistiğe imza attı.

Konya'da kazanarak büyük moral bulan Fenerbahçe'de kritik maça damga vuran isimlerin başında Attila Szalai geldi. Savunmada yine kusursuz bir performans sergileyen genç stoper, attığı golle de Konyaspor kilidini açtı. Szalai maliyet açısından da sezonun en başarılı transferi oldu.

YENİ SEZONDA 750 BİN EURO ALACAK

Devre arasında Rum ekibi Apollon'dan 2 milyon euroya transfer edilen genç stoperin yarım sezon için 500 bin euro aldığı ortaya çıktı. Szalai yeni sezonda ise 750 bin euro kazanacak.

ONUNLA 9 MAÇTA SADECE 5 GOL YENDİ

Macar stoper öncesi 19 maçta 23 gol yiyen ve kalesinde maç başına 1,2 gol gören Fener son 9 haftada ise 5 gol yedi. Szalai'nin 11'de oynadığı maçlarda gol yeme yüzdesi 0,55'e geriledi.

İNANILMASI GÜÇ FAUL İSTATİSTİĞİ

Genç yıldızın bir başka özelliği ise temiz futbolu oldu. 9 maçta sadece 1 sarı kart gören Attila Szalai toplam 6 faul yaparak bir stoper için inanılması güç bir istatistiğe imza attı.

(Takvim)

F.Bahçe'den 500 bin euro kazanan Szalai, sadece 6 faul yaparak müthiş bir istatistik yakaladı
Haber Yorumları (5)
REİS: kalite kokuyor, top tekniği, pozisyon sezgisi, ve yer tutması süper. . . birazcık daha atik olması lazım, kendini yüzde 20 daha geliştirirse, avrupanın en iyi stoperi olur. . nazar değmesin
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HASANN: Pelkas, szalai ve samuel çok yerinde transferler Tebrikler Emre ve ekibine
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FENERLY: 1- Szalai2- Osayi Samuel3- Pelkasbu çocuklar bu şekilde devam ederlerse adam başı en az 15m euro kazanabiliriz. Altay''ı da dahil edersek 70-80 m euro neden kazanamayalım. Bu şekilde devam çocuklar aferin size. .
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