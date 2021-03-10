F.Bahçe'den 500 bin euro kazanan Szalai, sadece 6 faul yaparak müthiş bir istatistik yakaladı

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Fenerbahçe'de devre arası Rum ekibi Apollon'dan 2 milyon euroya alınan Attila Szalai'ye yarım sezon için sadece 500 bin euro ödeniyor. Szalai öncesi 1,2 olan maç başı gol yeme yüzdesi, son 9 haftada 0,55'e geriledi. 9 maçta sadece 6 faul yapıp 1 kez sarı kart gören Macar stoper, inanılması güç bir istatistiğe imza attı.

Konya'da kazanarak büyük moral bulan Fenerbahçe'de kritik maça damga vuran isimlerin başında Attila Szalai geldi. Savunmada yine kusursuz bir performans sergileyen genç stoper, attığı golle de Konyaspor kilidini açtı. Szalai maliyet açısından da sezonun en başarılı transferi oldu.

YENİ SEZONDA 750 BİN EURO ALACAK

Devre arasında Rum ekibi Apollon'dan 2 milyon euroya transfer edilen genç stoperin yarım sezon için 500 bin euro aldığı ortaya çıktı. Szalai yeni sezonda ise 750 bin euro kazanacak.

ONUNLA 9 MAÇTA SADECE 5 GOL YENDİ

Macar stoper öncesi 19 maçta 23 gol yiyen ve kalesinde maç başına 1,2 gol gören Fener son 9 haftada ise 5 gol yedi. Szalai'nin 11'de oynadığı maçlarda gol yeme yüzdesi 0,55'e geriledi.

İNANILMASI GÜÇ FAUL İSTATİSTİĞİ

Genç yıldızın bir başka özelliği ise temiz futbolu oldu. 9 maçta sadece 1 sarı kart gören Attila Szalai toplam 6 faul yaparak bir stoper için inanılması güç bir istatistiğe imza attı.

(Takvim)