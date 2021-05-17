F.Bahçe'de ortalığı karıştıran iddia: Mehmet Ali Aydınlar yönetime giriyor

Fenerbahçe ligin bitimiyle seçim havasına girdi. 5-6 Haziran'da gerçekleşecek seçimde mevcut başkan Ali Koç yeniden aday olacak. Koç'un yeni listesindeki en önemli adaylardan birinin de Mehmet Ali Aydınlar olduğu iddia edildi. Aydınlar, 3 Temmuz'dan sonra Fenerbahçe'yi Avrupa kupalarına göndermeyen TFF'nin başkanıydı. Bu hamleye sarı-lacivertli taraftarlardan tepki geldi.

Fenerbahçe'de 29 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 5-6 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimler öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç yeniden aday olacak. Koç'un listesindeki önemli isimlerden birinin de Mehmet Ali Aydınlar olduğu iddia edildi.

SPONSPOR OLACAK

Ajansspor'un haberine göre; Aydınlar'ın Aziz Yıldırım dönemindeki gibi voleybol şubesinin başına geçeceği konuşuluyor. Voleybol takımına Acıbadem olarak isim sponsoru olacak Aydınlar ayrıca futbol takımının forma arkası ve basketbol takımı için sponsorluk yapabileceği bilgiler dahilinde. Aydınlar'ın bu sponsorluklar için 10 milyon doları gözden çıkardığı iddia ediliyor. Öte yandan sarı lacivertliler futbol takımı formasının önü için isim sponsoru arayışlarına da başladı.

3 TEMMUZ'DA TFF BAŞKANI'YDI

Mehmet Ali Aydınlar, 3 Temmuz sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yapıyordu. Bu yüzden sarı lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekti. Aydınlar, Fenerbahçe'nin Avrupa'ya gönderilmemesiyle ilgili tartışmadan sonra TFF Başkanlığı'ndan istifa etti. Fenerbahçe Kongresi'nde o dönem hapiste bulunan Aziz Yıldırım'ın karşısına rakip olarak çıktı ve seçimi kaybetti.

"DAHA BÜYÜK CEZADAN KURTARDIM"

Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne göndermemesini şu sözlerle açıklamıştı:

"UEFA yetkilileri, UEFA'nın amiral gemisi olan ve kendilerine göre dünyanın en önemli organizasyonu durumunda bulunan Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi oynatmayacaklarını söylemişlerdi. Fenerbahçeli yöneticiler de bunu biliyordu. Ben göndersem bile UEFA o sene Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne almayacaktı. Türk Milli Futbol Takımı ve diğer takımları 3 ile 5 yıl, Fenerbahçe'yi de 8 yıla kadar cezalandıracaktı. Ben Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyerek çok daha büyük bir cezadan kurtardım. Ayrıca milli takımı ve diğer kulüpleri de alacağım kararla riske atamazdım. Bu tarih sonrasında Fenerbahçe yöneticileri tribünlere oynamaya başladılar. Beni kötüleyerek durumu kurtarmaya ve hain Fenerbahçeli pozisyonuna düşürmeye çalıştılar. O gün bugün de buna devam ediyorlar. Bugün ortaya çıkan tabloya bakınca o gün UEFA'nın söylediğinin aynının olduğunu görüyoruz."