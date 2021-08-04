F.Bahçe'de Caner depremi! Maç kadrosuna alınmayan deneyimli futbolcudan kulüp bulması istenildi

Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli'de mücadele sürerken bir ilde daha yangın çıktı

Caner Erkin ile Fenerbahçe'nin yollarının ayrılacağı iddia ediliyor. Bir sakatlığı olmadığı belirtilen 32 yaşındaki sol bek, Dinamo Kiev ile oynanacak hazırlık maçının kadrosuna alınmadı. Deneyimli futbolcudan kulüp bulması istenildiği öne sürüldü.

Gökhan Gönül'den sonra Caner Erkin de gidici gibi. Vitor Pereira'nın, Caner'in performansından memnun olmadığı ve kulüpten gönderilmesi gerektiği şeklinde rapor sunduğu iddia edildi. Akabinde Caner, Dinamo Kiev maçının kadrosuna alınmadı.

"KULÜP BUL"

Yönetimin Caner'e, "Seninle devam etmek istemiyoruz, kulüp bulursan herkes için daha iyi olur" dediği öne sürüldü. Caner'le ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil.