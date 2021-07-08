Eyyübiye'nin gelir gider tablosu belli oldu
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Eyyübiye'nin gelir gider tablosu belli oldu

Eyyübiye'nin gelir gider tablosu belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gelir gider tablosunu sergilemeye devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gelir gider tablosunu sergilemeye devam ediyor. 3'er aylık periyotlar halinde gelir gider tablosunu paylaşan Kuş son olarak 1 Nisan-30 Haziran arasındaki tabloyu paylaştı.

Başkan Kuş, Belediyenin 1 Nisan- 30 Haziran 2021 tarihleri arasındaki gelir gider tablosunu açıkladı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, seçim sürecinde dile getirdiği 'Düzenli olarak belediyenin gelir-gider tablosunu açıklayacağım' sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Başkan Kuş, 1 Nisan- 30 Haziran tarihleri arasındaki gelir gider tablosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kalem kalem gelir ve giderleri vatandaşların bilgisine sunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Söz verdiğimiz gibi hem çalışıp, üretip hem de belediyenin gelir ve giderlerini açıklamaya devam ediyoruz" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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