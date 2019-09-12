EYT'liler Erdoğan'ın görevlendirdiği Prof. Dr. Vedat Bilgin ile görüştü

12.09.2019 10:55

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili talimat verdiğini açıklayan Prof. Dr. Cem Kılıç, Erdoğan'ın bu konuda formül üretilmesi için Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıklayarak yüz binlerce EYT'lileri heyecanlandırmıştı. Yeniden umutlanan EYT'lilerle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

BİLGİN İLE ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE GÖRÜŞTÜLER

8 Eylül Pazar günü Ankara'da miting yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) yönetimi, Erdoğan'ın görevlendirdiği Prof. Dr. Vedat Bilgin ile Çankaya Köşkü'nde görüştü. Beştepe'de 5 Eylül'deki görüşmeye EYTYSDD adına Başkan Gönül Boran Özüpak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Dernek yönetimi, mağdurların sorunlarını ve taleplerini Bilgin'e aktardı.

KONU ERDOĞAN'A AKTARILDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla EYT sorununun çözümü konusunda bir çalışma başlatıldığının kendilerine açıklandığını kaydeden Özüpak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilgin, konuyu bizzat Cumhurbaşkanı'mızın kendilerine yönlendirdiğini aktardı. Cumhurbaşkanımız, 'Bunun aşamaları nedir, nasıl çözülür, maliyeti nedir?' gibi bir çalışma istemiş. Kendisi de görüşmemize ilişkin Cumhurbaşkanı'mıza bilgi verecek" ifadelerini kullandı.