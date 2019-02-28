Exen Coin Nedir?

Bitexen Kurucu Ortağı Murat Çelik, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Exen Coin hakkında bilgiler veren Çelik, "Exen Coin, Bitexen tarafından basılan ve tüm kullanıcılarına ücretsiz olarak dağıtılan bir bitcoindir. Bu coini, Bitexen firması 3 aylık periyotlar ile elde ettiği kripto para gelirinin yarısını kullanarak taahhütte bulunuyor. Exen Coin'e değerini kazandıran da aslında bu mekanizma" dedi.