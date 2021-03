EWT Coin nedir? (18 Mart) Energy Web Token (EWT) Coin yorum ve grafiği

Energy Web Token bugünkü fiyatı ₺126,49 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺50.225.026 TRY. Energy Web Token son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #108, piyasa değeri ₺3.802.614.042 TRY. Dolaşımdaki arz 30.062.138 EWT coin ve maksimum seviyede. 100.000.000 EWT coin.

EWT COİN NEDİR?



Energy Web Token (EWT), enerji sektörü için uygulama geliştirmeyi desteklemek ve daha fazla geliştirmek için tasarlanmış blok zinciri tabanlı bir sanal makine olan Energy Web Chain'in arkasındaki operasyonel jetondur .

Energy Web Chain, Haziran 2019'da piyasaya sürüldü. Energy Web Foundation, projenin arkasındaki kar amacı gütmeyen kuruluştur. EWT, geliştiricilerin merkezi olmayan uygulamalar ( DApps ) oluşturmalarına izin vererek enerji sektörüne çeşitlilik getirmeyi amaçlamaktadır . Sanal makine, şebeke operatörleri, yazılım geliştiricileri ve satıcılar dahil olmak üzere tüm enerji alanlarından aktörlere fayda sağlama potansiyeline sahiptir.

Energy Web Token'in Kurucuları Kimlerdir?

Energy Web Token, Rocky Mountain Institute (RMI) ve Grid Singularity (GSy) arasında ortak bir projedir.

Rocky Mountain Institute ( RMI ), enerji sektöründe araştırma ve geliştirmede lider bir isimdir. Önde gelen bir düşünce kuruluşu olarak RMI, enerji sektöründe birçok devrim niteliğindeki projeye katıldı. Enerji Web Zincirini oluşturarak, RMI, enerji sektöründeki aktörlerin yeni merkezi olmayan çözümler geliştirmesine izin vermek için blok zinciri teknolojisinin merkezi olmayan gücünü kullanmak istedi.

Grid Singularity ( GSy ), projeye blockchain uzmanlığı getirdi. Bir blockchain geliştiricisi olarak GSy, Energy Web Chain'in oluşturulmasının arkasındaki güç merkeziydi. Ünlü uzmanlar, temel Ethereum blok zinciri geliştiricileri, deneyimli enerji yöneticileri ve enerji düzenleyicileri ile GSy, EWT'nin piyasaya sürülmesi için ayrılmaz bir parçaydı.

Energy Web Token'ı Benzersiz Yapan Nedir?

Enerji Web Zincirini oluştururken, kurucular RMI ve GSy, enerji sektöründeki çok çeşitli uygulamalar için çok yönlü bir blok zinciri çözümü başlatmak istiyorlardı. EWT'nin ana satış noktalarından biri, işletmelere tamamen özelleştirilmiş merkezi olmayan uygulamalar oluşturma fırsatı sunmasıdır. Ethereum gibi blok zincirleri de bu çeşitliliği sağlarken, Energy Web Chain, enerji sektörü için özel olarak tasarlandı.

Energy Web Chain'in kurumsal kullanım düşünülerek oluşturulduğu gerçeği göz önüne alındığında, son teknoloji ölçeklenebilirliği ve veri gizliliğini destekler. Vakıf ayrıca kısa süre önce Energy Web Merkezi Olmayan İşletim Sistemi (EW-DOS) adı verilen yığılmış bir teknoloji çözümü yayınladı. Kullanıcıların elektrik sistemlerini çevrimiçi olarak kontrol etmelerine ve yönetmelerine olanak tanır.

Energy Web Token, Şubat 2021 itibariyle CoinMarketCap token sıralamasına göre şu anda yüz ikinci sırada yer alıyor .

Dolaşımda Kaç Enerji Web Jetonu (EWT) Parası Vardır?

Energy Web Foundation, ilk çıkış tarihinden on yıl sonra maksimum 100.000.000 EWT token tedarik etmeyi planlıyor. Şu anda piyasada alım satım için 48,638,535 EWT jetonu bulunmaktadır.

Toplam arzdan 14.093.276 token, Energy Web Ekibine bağış olarak dağıtıldı. İki kurucu kuruluşa 10.000.000 ETW jetonu daha verildi; ancak, bu tokenlerin takas edilebilir hale geleceği Haziran 2021'e kadar bir bekleme süresi var. Bir başka 4.061.709 jeton, on yıldan fazla artmaya devam etmesi gereken bir topluluk fonuna tahsis edildi.

Energy Web Token Ağı Nasıl Güvenceye Alınır?

Energy Web sanal makinesi, bir yetki kanıtı ( PoA ) konsensüsü altında çalışır . Bu, blok zincirinin yeni blokların oluşturulması için güvenilir doğrulayıcılara dayandığı anlamına gelir. PoA konsensüsü, alternatif bir doğrulama yöntemidir ve iş kanıtı ( PoW ) konsensüsünden daha hızlı işlem sürelerine izin verir .

EWT jetonu bir ERC-20 jetonu olmasa da , Energy Web ekibi alternatif EWT Bridged (EWTB) jetonunu yarattı ve EWT jetonlarının Ehtereum ana ağına aktarılmasına izin verdi. Bu, EWT madeni parayı olağanüstü derecede çok yönlü hale getirir ve farklı blok zincirlerinde birlikte çalışabilirliğe izin verir.

Energy Web Token'ı (EWT) Nereden Satın Alabilirsiniz?

Energy Web Token popülaritesi arttıkça, çok çeşitli borsalarda giderek daha fazla kullanılabilir hale geliyor. EWT ticareti için en yüksek puan alan borsa, 383.098 $ EWT/ USD işlem hacmi ile KuCoin'dir.

Sonraki kadar Sıvı $ 173.637 bir EWT/ BTC işlem hacmi. Son olarak, EWT, 65.375 $ 'lık EWT/ BTC işlem hacmi ile Hotbit'te daha popüler hale geliyor . EWT'ye yatırım yapmanın, diğer tüm yatırım türleri gibi bir risk taşıdığına dikkat etmek önemlidir.