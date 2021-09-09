Evli hakemler aynı maça atandı! Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinde tarihte bir ilk yaşanacak
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Evli hakemler aynı maça atandı! Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinde tarihte bir ilk yaşanacak

Evli hakemler aynı maça atandı! Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinde tarihte bir ilk yaşanacak
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TFF 1. Lig'de oynanacak Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisine Burak Pakkan ve Gamze Pakkan çifti atandı. Burak Pakkan maçın hakemi olurken, Gamze Pakkan ise 4. hakem olacak. Tarihte ilk kez evli çift, birlikte sahada maç yönetecek.

3 ay önce hayatlarını birleştiren evli çift derbide birlikte hakem olarak görev yapacak ve tarihte ilk kez evli bir çift birlikte maç yönetecek.

Evli hakemler aynı maça atandı! Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinde bir ilk yaşanacak

FİNAL MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Pazar günü 17.00'de oynanacak Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinin hakemi Burak Pakkan olarak açıklanırken, mücadelenin 4. hakemi Gamze Durmuş Pakkan olacak.

Gamze Durmuş Pakkan, iki takımın sezon öncesi oynanan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası maçını da yönetmişti. Burak Pakkan ise daha önce Ankaragücü alt yapısında 2 sene futbol oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bırakmış ve hakemliği seçmişti.

Haber Yorumları (1)
FAKIR: ilginç
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Evli hakemler aynı maça atandı! Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinde tarihte bir ilk yaşanacak - Haberler Spor
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