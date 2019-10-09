Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası Bünyan'da başladı

09.10.2019 11:58

Amatör Spor haftası, Evinin Sultanları projesi kapsamında Bünyan ilçesinde düzenlenen Kaymakamlık Kupası Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası start aldı.



Bünyan Spor Salonunda 3 hafta sürecek olan Voleybol turnuvasına Bünyan'da kurum, vakıf ve mahallelerden oluşan toplamda 10 takım mücadele ediyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen turnuvada mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA