Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası Bünyan'da başladı
Amatör Spor haftası, Evinin Sultanları projesi kapsamında Bünyan ilçesinde düzenlenen Kaymakamlık Kupası Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası start aldı.
Amatör Spor haftası, Evinin Sultanları projesi kapsamında Bünyan ilçesinde düzenlenen Kaymakamlık Kupası Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası start aldı.
Bünyan Spor Salonunda 3 hafta sürecek olan Voleybol turnuvasına Bünyan'da kurum, vakıf ve mahallelerden oluşan toplamda 10 takım mücadele ediyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen turnuvada mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi. - KAYSERİ