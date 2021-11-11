Geçtiğimiz haftalarda Çin emlak devinin tahvil ödemeleri yapamadığını ve bu yüzden risk piyasalarının düştüğü gözlemlenmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından gelen son dakika haberler ine göre verilen ek süre içinde de Evergrande ödemeleri yapamadı. Peki, Evergrande battı mı? Evergrande nedir?

EVERGRANDE BATTI MI?

ÇİNLİ dev gayrimenkul şirketi Evergrande son zamanlarda tahvil ödemelerini geciktirdiği için hisselerinde düşüş meydana geliyordu. Everergrande firması iflasını açıklamasından sonra Bitcoin'de ve altın piyasalarında düşüş gerçekleşti.

Çin'in emlak devi iflasının açıklanmasının ardından Bitcoin'de ve hisse fiyatlarında düşüş gerçekleşti. İflasın öncesinde Bitcoin 69 binli seviyelerdeyken iflasın açıklanmasının ardından 66 bin seviyelerine geri çekildi.

EVERGRANDE NEDİR?

1996 senesinde kurulmuş olan Evergrande'nin 280'den fazla şehirde 1.300'den fazla projesi bulunmaktadır. Şirket, Fortune 500 listesinde 2020'de 122. sırada yer almıştır. Toplamda varlıkları yaklaşık 350 milyar dolar (2.3 trilyon yuan), yıllık satış gelirleri de 110 milyar doları (700 milyar yuan) aşan şirkette 200 bin kişi çalışıyor. Şirketin gıda, elektrikli araç, spor sektöründe yatırımları mevcut. Evergrande'nin bilinen borcu 300 milyar doları aşmaktadır.

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