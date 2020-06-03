Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Kamu bankalarının konut kredisi kampanyasına özel sektör de destek vermeyi planlıyor. Özel bankaların başlatacağı kampanyada dikkat çeken husus "ödemesiz dönem" olacak. Markalı konut projelerinden ev alan vatandaş 24 ay taksit ödemeyecek ve ödemeler 3'üncü yılda başlayacak. Bu özel sektör tarihinin en uygun fırsatı olarak göze çarpıyor.

Kamu bankları konut sahibi olmak isteyenler için tarihin en uygun koşullu kampanyasını önceki gün açıkladı. Sıfır konutta kredi faizi 0.64'e, ikinci elde 0.74'a çekildi. Vatandaşlara 12 ay ödemesiz 15 yıl vade imkanı da sunuldu.

Kamu bankalarından gelen bu hamle karşısında özel sektör de bir kampanyayla sürece destek vermeye karar verdi. Edinilen bilgilere göre, özel sektörün başlatacağı kampanyada en büyük avantaj 'ödemesiz dönem' olacak.

TARİHTE BİR İLK OLACAK

Hürriyet'in haberine göre; markalı konut projelerinden ev alan vatandaş 24 ay taksit ödemeyecek, ödemeler 3. yılda başlayacak. Sektör temsilcileri daha önce yapılan hiçbir kampanyada bu fırsatın sunulmadığına dikkat çekiyor. Emlak Konut GYO öncülüğünde yapılması planlanan kampanyada önce liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Sonrasında vatandaş yüzde 5 peşinat verecek. Yüzde 15 de teslime ödenecek.

VADE SEÇENEKLERİ 10-15 YIL OLACAK

Vatandaş kalan yüzde 80 için de aylık yüzde 0.70 bandından oranlarla konut kredisi kullanılacak. Kredi kullanan vatandaş 2 yıl taksit ödemeyecek, 3. yıla başlarken ödemeler yapılacak. Özel sektörün kampanyasında vade seçenekleri 10 ve 15 yıl olarak tüketiciye sunulacak. Kampanyanın ilk etapta yaklaşık 30 projede uygulanması bekleniyor.

Bu projeler İstanbul, İzmir, Ankara, Gebze, Konya ve Denizli'de yer alıyor. Projelerin büyük kısmı teslime hazır ya da teslimi yakın tarihli.