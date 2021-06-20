EURO 2020'ye veda sonrası Hakan Çalhanoğlu'ndan ilk sözler: Buraya kadar biz başardık, burada da biz elendik
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EURO 2020'ye veda sonrası Hakan Çalhanoğlu'ndan ilk sözler: Buraya kadar biz başardık, burada da biz elendik

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EURO 2020'de grupta 3 maçını da kazanamayan A Milli Takım'da İsviçre maçı sonrası Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu. Tarihi hezimetin ardından Çalhanoğlu, "Buraya kadar biz başardık, burada da biz elendik. Önümüzdeki turnuva çok önemli. Başımızı dik tutmalıyız. Boynumuzu eğmeyeceğiz. Biz Türkiye'yiz! Halkımızdan özür dileriz" dedi.

EURO 2020'de oynadığımız son grup maçında İsviçre'ye de 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda ettik. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu turnuvadaki başarısızlığı tecrübe eksikliğine bağladı.

Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"ÖZÜR DİLERİZ"

"Bu turnuvaya büyük hedeflerle geldik, rüyalar kurduk. İstediğimiz gibi olmadı. Çok üzgünüz. Bizim de kendi ailemiz var. Bütün sorumluluğu ben, Burak Ağabey, Ozan alıyoruz. Bütün oyuncular alıyor. En genç takım bizdik. Tecrübe kazandık diyelim. İstediğimiz gibi olmadı. Önümüzde Dünya Kupası var. Tüm seyircilerimiz adına buraya gelen. Onları üzdük. Biz de üzüldük. Özür dileriz. Yola devam etmek lazım. Hatalardan ders çıkarmalıyız"

"BOYNUMUZU EĞMEYECEĞİZ"

"Bütün ülkelere bakınca en genç biziz. 2016'dan sadece ben, Ozan ve Burak Ağabey vardı. Tecrübemiz eksikti. Çok genciz. İlk defa bu sahnede olan oyuncular var. Tecrübe eksikti. Buraya kadar biz başardık, burada da biz elendik. Önümüzdeki turnuva çok önemli. Başımızı dik tutmalıyız. Boynumuzu eğmeyeceğiz. Biz Türkiye'yiz! Halkımızdan özür dileriz. Yola devam edeceğiz. Daha önümüzde çok turnuva var"

EURO 2020'ye veda sonrası Hakan Çalhanoğlu'ndan ilk sözler: Buraya kadar biz başardık, burada da biz elendik
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