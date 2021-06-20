EURO 2020 E Grubu'nda İspanya ile Polonya 1-1 berabere kaldı
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EURO 2020 E Grubu'nda İspanya ile Polonya 1-1 berabere kaldı

EURO 2020 E Grubu'nda İspanya ile Polonya 1-1 berabere kaldı
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EURO 2020 E Grubu maçında İspanya ile Polonya 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından İspanya 2. maçında da beraberlik alırken, Polonya ise puanla tanıştı. Galibiyete hasret kalan İspanya grupta 2 puanla 3. sıraya yerleşti.

EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, Sevilla Olimpiyat Stadı'nda Polonya ile karşılaştı. 1-1 sona eren mücadele sonunda İspanya'nın henüz grupta galibiyete ulaşamamış olması dikkat çekti.

PENALTI KAÇTI

25. dakikada Gerard Moreno'nun ceza sahasına girip kaleye gönderdiği top savunmaya da çarparak Morata'nın önünde kaldı ve topu filelere yolladı. İlk önce ofsayt kararı verilen gol VAR kararı ile geçerli sayıldı ve İspanya 1-0 öne geçti. 54. dakikada Kamil Jozwiak'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Polonya'nın yıldızı Robert Lewandowski skora dengeyi getirdi. 58. dakikada Jakub Moder'in ceza sahası içinde Gerard Moreno'ya yaptığı hareket VAR tarafından penaltı olarak değerlendirildi. Topun başıan geçen Moreno'nun vuruşu direkten döndü ve Morata'nın önünde kaldı, ancak deneyimli forvetin vuruşu da kaleyi bulmayınca İspanya öne geçme şansını yitirmiş oldu.

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