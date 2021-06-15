EURO 2020'de yürekler yine ağza geldi! Pavard'ın yerde kaldığı an herkesi tedirgin etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EURO 2020'de yürekler yine ağza geldi! Pavard'ın yerde kaldığı an herkesi tedirgin etti

EURO 2020'de yürekler yine ağza geldi! Pavard'ın yerde kaldığı an herkesi tedirgin etti
Haberler.com - Haberler | Spor

Almanya futbolcusu Robin Gosens'in, Fransa Milli Takımı'nın yıldız sağ beki Benjamin Pavard ile çıktığı hava topunda dizi kontrolsüz şekilde rakibinin yüzünde patladı. Pavard darbeyi aldıktan sonra yere yığıldı ve bir süre hareketsiz kaldı. Eriksen'in kalbinin durmasıyla travma yaşayan futbolcular, Pavard'ın yerde yattığı anları tedirginlikle seyretti.

EURO 2020'nin önüne sağlık sorunları ve sakatlıklar geçiyor. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği turnuvada Danimarka-Finlandiya maçında kalbi tekleyip yere yığılan Eriksen, herkeste travma yarattı. Dün akşam oynanan Fransa-Almanya karşılaşmasında yürekler bir kez daha ağza geldi.

DARBE SONRASI YIĞILDI

Fransa'nın yıldızı Benjamin Pavard'ın, Almanya'nın sol beki Gosens ile çıktığı hava topu mücadelesinde suratında diz darbesi patladı. Pavard sonrasında bir anda yere yığıldı. Sağlık görevlileri sahanın içine girdi. Alman ve Fransız futbolcular tedavi anında büyük korku yaşadı. Eriksen'in yaşadığı talihsiz sağlık sorunundan sonra Pavard'ın acısı, futbolcuları derinden etkiledi. Neyse ki Pavard ayağa kalkıp mücadeleye devam etti.

EURO 2020'de yürekler yine ağza geldi! Pavard'ın yerde kaldığı an herkesi tedirgin etti
Hummels, Almanya'nın turnuva tarihinde kendi kalesine attığı ilk golü kaydetti
Hummels, Almanya'nın turnuva tarihinde kendi kalesine attığı ilk golü kaydetti
Yeni moda sahaya paraşütle atlamak! Fransa-Almanya maçında davetsiz protestocu
Yeni moda sahaya paraşütle atlamak! Fransa-Almanya maçında davetsiz protestocu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Boris Johnson Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Emel Sayın Hande Ataizi Funda Eryiğit
Spor Diego Şenol Güneş Okay Yokuşlu Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EURO 2020'de yürekler yine ağza geldi! Pavard'ın yerde kaldığı an herkesi tedirgin etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 23:45:21. #1.16#

title