EURO 2020'de yürekler yine ağza geldi! Pavard'ın yerde kaldığı an herkesi tedirgin etti

Almanya futbolcusu Robin Gosens'in, Fransa Milli Takımı'nın yıldız sağ beki Benjamin Pavard ile çıktığı hava topunda dizi kontrolsüz şekilde rakibinin yüzünde patladı. Pavard darbeyi aldıktan sonra yere yığıldı ve bir süre hareketsiz kaldı. Eriksen'in kalbinin durmasıyla travma yaşayan futbolcular, Pavard'ın yerde yattığı anları tedirginlikle seyretti.

EURO 2020'nin önüne sağlık sorunları ve sakatlıklar geçiyor. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği turnuvada Danimarka-Finlandiya maçında kalbi tekleyip yere yığılan Eriksen, herkeste travma yarattı. Dün akşam oynanan Fransa-Almanya karşılaşmasında yürekler bir kez daha ağza geldi.

DARBE SONRASI YIĞILDI

Fransa'nın yıldızı Benjamin Pavard'ın, Almanya'nın sol beki Gosens ile çıktığı hava topu mücadelesinde suratında diz darbesi patladı. Pavard sonrasında bir anda yere yığıldı. Sağlık görevlileri sahanın içine girdi. Alman ve Fransız futbolcular tedavi anında büyük korku yaşadı. Eriksen'in yaşadığı talihsiz sağlık sorunundan sonra Pavard'ın acısı, futbolcuları derinden etkiledi. Neyse ki Pavard ayağa kalkıp mücadeleye devam etti.