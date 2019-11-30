EURO 2020'de ölüm grubu belli oldu

30.11.2019 21:01 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:04

Romanya'nınbaşkenti Bükreş'te gerçekleştirilen kura çekiminde, EURO 2020 grupları belli oldu. Ölüm grubunu ise Almanya, Fransa ve Portekiz'in olduğu F Grubu belirledi.

Kura sonuçları ve grup eşleşmeleri:

A GRUBU: İtalya, İsviçre, Türkiye, Galler

B GRUBU: Belçika, Rusya, Danimarka, Finlandiya

C GRUBU: Ukrayna, Hollanda, Avusturya, Play-Off D yolu

D GRUBU: İngiltere, Hırvatistan, Çekya, Play-Off C yolu

E GRUBU: İspanya, Polonya, İsveç, Play-Off B yolu

F GRUBU: Almanya, Fransa, Portekiz, Play-Off A yolu