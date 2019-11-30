EURO 2020'de ölüm grubu belli oldu
EURO 2020 Grupları belli oldu. Fransa, Almanya ve Portekiz ölüm grubunu oluşturdu.
Romanya'nınbaşkenti Bükreş'te gerçekleştirilen kura çekiminde, EURO 2020 grupları belli oldu. Ölüm grubunu ise Almanya, Fransa ve Portekiz'in olduğu F Grubu belirledi.
Kura sonuçları ve grup eşleşmeleri:
A GRUBU: İtalya, İsviçre, Türkiye, Galler
B GRUBU: Belçika, Rusya, Danimarka, Finlandiya
C GRUBU: Ukrayna, Hollanda, Avusturya, Play-Off D yolu
D GRUBU: İngiltere, Hırvatistan, Çekya, Play-Off C yolu
E GRUBU: İspanya, Polonya, İsveç, Play-Off B yolu
F GRUBU: Almanya, Fransa, Portekiz, Play-Off A yolu