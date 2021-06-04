EURO 2020'de Münih kentinde oynanacak karşılaşmalarda 14 bin seyirciye izin verilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

EURO 2020'de Münih kentinde oynanacak karşılaşmalarda 14 bin seyirciye izin verilecek

EURO 2020'de Münih kentinde oynanacak karşılaşmalarda 14 bin seyirciye izin verilecek
Anadolu Ajansı / Ali Gülhan - Haberler | Spor

EURO 2020'de Almanya'nın Münih kentinde yapılacak karşılaşmaların 14 bin seyirciyle oynanmasına izin verileceği bildirildi. Gruplarda 3 ve çeyrek finalde 1 karşılaşma Allianz Arena'da oynanacak.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Münih'te yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının hijyen ve güvenlik konsepti kapsamında stadın yüzde 20'sine kadar seyirci alınabileceğini belirterek, bunun Allianz Arena için 14 bin seyirci anlamına geldiğini ifade etti.

GRUPA AŞAMASINDA 3, ÇEYREK FİNALDE 1 KARŞILAŞMA OYNANACAK

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın özel bir durum olduğunu aktaran Söder, EURO 2020'deki karşılaşmaların Almanya'daki diğer spor etkinlikleri için bir test de olabileceğini kaydetti. Hijyen ve güvenlik konsepti, seyircilerin test yaptırması, maske takması ve stada giriş çıkışların düzenlenmesini öngörüyor. 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2020 çerçevesinde Münih'teki Allianz Arena'da grup aşamasında 3 ve çeyrek finalde 1 karşılaşmanın oynanması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Gülhan

Deniz Naki, Almanya'da hakim karşısına çıktı! PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor
Deniz Naki, Almanya'da hakim karşısına çıktı! PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor
EURO 2020'de Münih kentinde oynanacak karşılaşmalarda 14 bin seyirciye izin verilecek
EURO 2020'de Münih kentinde oynanacak karşılaşmalarda 14 bin seyirciye izin verilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Nikos Dendias Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Kenan Doğulu Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Gervinho Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EURO 2020'de Münih kentinde oynanacak karşılaşmalarda 14 bin seyirciye izin verilecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 20:53:12. #1.13#

title