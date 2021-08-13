EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak'tan İzmirli oyun şirketi Ruby Games'in kurucusuna tebrik
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EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak'tan İzmirli oyun şirketi Ruby Games'in kurucusuna tebrik

EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak'tan İzmirli oyun şirketi Ruby Games'in kurucusuna tebrik
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Ekonomi

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, dünyaca ünlü Angry Birds oyununun geliştiricisi Rovio tarafından satın alınan İzmir merkezli Ruby Games şirketinin kurucusu Mert Can Kurum'u, başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, dünyaca ünlü Angry Birds oyununun geliştiricisi Rovio tarafından satın alınan İzmir merkezli Ruby Games şirketinin kurucusu Mert Can Kurum'u, başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Prof. Dr. Budak, yaptığı yazılı açıklamada, Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (EGE Teknopark) doğan Ruby Games'in oyun dünyasına yaptığı katkılarla adından övgüyle söz ettirdiğini belirtti.

Şirketin geldiği aşamanın ve Rovio ile yaptığı anlaşmanın büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Budak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu başarı bir tesadüf değil. Üniversitemizde yaratmaya çalıştığımız Ar-Ge kültürünün sahaya yansımasının en güzel göstergelerindendir. Gençlerimiz tarafından EGİ Teknopark bünyesinde kurulan Ruby Game Studio firması, dünyaca ünlü Angry Birds oyununun sahibi Rovio grubu ile bir anlaşma imzalayarak ülkemize önemli bir döviz girişi sağlayacak. Ege Üniversitesi olarak bizler, ülkemizin dünyayla rekabet edebilecek konuma erişmesinin çıkış yolunun, teknoloji üretmekle mümkün olacağının bilinciyle hareket ediyoruz. Üniversitemizde kaliteli eğitim öğretimin yanı sıra öğrencilerimize teknolojiyi üretebilecek altyapı olanaklarını sunuyoruz. Her zaman yanında olduğumuz ve çalışmalarıyla gurur duyduğumuz Ruby Games firmamızı ve firma kurucusu Mert Can Kurum'u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Ege Teknopark'ın ön kuluçka desteği ile 2017'de TÜBİTAK teknogirişim fonu almaya hak kazanarak Ege Üniversitesi Teknopark nüvEGE Kuluçka Merkezinde kurulan Ruby Game Studio firması, 2020'nin ilk çeyreğinde dünyanın tüm oyun kategorilerinde en çok indirilen oyunu "Hunter Assassin"i yayınlamıştı. Şirket, "Sling Drift", "Gym Flip", "Pixel Shot", "Press Inc", "Man Thrower", "Drink Inc", "Doctor Care" gibi oyunlarla da dünya üzerinde 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya ulaşmıştı.

En popüler oyunlar arasında yer alan Angry Birds'ün geliştiricisi Finlandiya merkezli oyun şirketi Rovio, Ruby Games'in tüm hisselerini satın almak için anlaşmaya vardığı duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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