Etkinlikleri İçin Otel Seçmek İsteyen Şirketler Hangi Kriterlere Dikkat Etmeliler?

Elite World Asia Hotel Genel Müdürü Ahmet Korkut, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Etkinlikleri için otel seçmek isteyen şirketlerin, dikkat etmeleri gereken noktaları örneklendirerek anlatan Korkut, "Öncelikle amaç belirlenmeli ve karşılanıp karşılanmadığına bakılmalı, Örneğin bir toplantı etkinliği talep eden bir şirket, öncelikle amacını karşılayan bir etkinlik alanının olup olmadığına bakmalı. Ardından toplantı salonunun dizaynı ve teknolojik altyapısını kontrol etmeli. İnternet hızı, klima sistemi ve tavan yüksekliği burada çok önemli, mutlaka gözden geçirmeli" dedi.