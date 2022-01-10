Espanyol ve Elche bu akşam kozlarını paylaşacaklar. İki takımında galibiyetten başa bir şey düşünmediği kritik maçın detayları merak ediliyor. Futbol severler, Espanyol - Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları araştırıyor.detaylar haberimizde.

ESPANYOL - ELCHE MAÇI NE ZAMAN?

Espanyol - Elche maçı 10 Ocak Pazartesi saat 23:00'da oynanacak.

ESPANYOL - ELCHE MAÇI HANGİ KANALDA?

Espanyol - Elche maçı 10 Ocak Pazartesi saat 23:00'da oynanacak. KarşılaşmaSpor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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