Esnaf Odalarından kan bağışı

19.09.2019 16:39

Isparta'da Ahilik Haftası kapsamında Esnaf Odaları Birliği Başkanvekili Ahmet Tural ve oda başkanları kan bağışında bulundu.



Isparta'da 32'inci Ahilik Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu kapsamda Esnaf Odaları Birliği Başkanvekili Ahmet Tural ve oda başkanları Mimar Sinan Camii önündeki Kızılay Çadırına giderek kan bağışında bulundular. Kan bağışı etkinliğine SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz ile Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger de katıldı.



Esnaf Odaları Birliği Başkanvekili Ahmet Tural, ahilik felsefesinin temelinde insanı yaşatmak olduğunu belirterek, "Bizde buradan aldığımız ilhamla bağışlanan her kanın kurtarılan bir hayat olduğu bilinciyle Ahilik Haftası kapsamında kan bağışında bulunuyoruz. Tabi ki kan demek hayat demek, can demek. Sadece ihtiyaç olduğunda değil ihtiyaç olmadan da kan verelim ki ihtiyaç olduğunda kan aranmasın diyoruz. Yaşanan kazalarda. Ameliyat sırasında, kan çok önemli. O nedenle tüm esnaf ve sanatkarımıza kan bağışı yapmaları çağrısında bulunuyorum. Kan ver hayat kurtar diyerek Ahilik Haftasının esnaf ve sanatkarımıza ve ilimize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. Başkanvekili Tural, kan bağışında bulunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA