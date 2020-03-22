Esnaf da tedbir paketi istiyor ESDER Başkanı Çelikus, "İşletmelerin ay sonunda ödeyecekleri kira, elektrik, su, doğal gaz ve maaş ödemelerine destek verilmeli. İşletme sahipleriyle bu işletmelerde istihdam edilen işçilerin kredi taksit ödemeleri ertelenmeli" talebinde bulundu.

ESDER Başkanı Çelikus, "İşletmelerin ay sonunda ödeyecekleri kira, elektrik, su, doğal gaz ve maaş ödemelerine destek verilmeli. İşletme sahipleriyle bu işletmelerde istihdam edilen işçilerin kredi taksit ödemeleri ertelenmeli" talebinde bulundu. Kaynak: Dunya.com