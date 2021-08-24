Eskrimde Federasyon Kupası müsabakaları İzmir'de başladı
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Eskrimde Federasyon Kupası müsabakaları İzmir'de başladı

Eskrimde Federasyon Kupası müsabakaları İzmir'de başladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Türkiye Eskrim Federasyonu faaliyet programında yer alan "Büyükler Epe-Flöre-Kılıç Federasyon Kupası" İzmir'de başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonu faaliyet programında yer alan "Büyükler Epe-Flöre-Kılıç Federasyon Kupası" İzmir'de başladı.

Halkapınar Spor Salonu'nda 109'u kadın 237 sporcunun katıldığı organizasyonda ilk gün flöre müsabakaları gerçekleşti. Flörede 40 kadın ve 41 erkek sporcu yer aldı.

Yarın flöre müsabakalarının tamamlanacağı organizasyonda 26-27 Ağustos'ta kılıç ve 28-29 Ağustos'ta da epe kategorilerinde madalyalar sahiplerini bulacak.

Eskrimde Federasyon Kupası müsabakaları İzmir'de başladı
Eskrimde Federasyon Kupası müsabakaları İzmir'de başladı
Eskrimde Federasyon Kupası müsabakaları İzmir'de başladı
Eskrimde Federasyon Kupası müsabakaları İzmir'de başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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