Eskişehirspor Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler
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Eskişehirspor Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Eskişehirspor Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı

Eskişehirspor, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçı çalışmalarına başladı.

ZONGULDAK (İHA) - Eskişehirspor, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçı çalışmalarına başladı.

Eskişehirspor, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçı çalışmalarına bugün U19 takımıyla oynadıkları hazırlık maçıyla başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde, saat 15: 00'te başlayan mücadelede, sakatlıklarına bağlı tedavileri devam eden Onur Bayramoğlu ve Onurhan Uyanık yer almadı.

Eskişehirspor, çalışmalarına yarın saat 13: 00'te yapacakları idmanla devam edecek. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı

Eskişehirspor Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı

Eskişehirspor Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı

Eskişehirspor Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı

Eskişehirspor Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Eskişehirspor, Cumartesi, Zonguldak, Spor, Haberler

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