Eskişehirspor Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Eskişehirspor, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçı çalışmalarına başladı.
ZONGULDAK (İHA) - Eskişehirspor, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçı çalışmalarına başladı.
Eskişehirspor, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçı çalışmalarına bugün U19 takımıyla oynadıkları hazırlık maçıyla başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde, saat 15: 00'te başlayan mücadelede, sakatlıklarına bağlı tedavileri devam eden Onur Bayramoğlu ve Onurhan Uyanık yer almadı.
Eskişehirspor, çalışmalarına yarın saat 13: 00'te yapacakları idmanla devam edecek. - ESKİŞEHİR