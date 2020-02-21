Eskişehirspor son dakikalarda yıkıldı

21.02.2020 21:37 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:37

TFF 1. Lig'in 23. haftasında evinde ağırladığı Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer, hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, "Bu futbolla bu sonuç olmaması lazımdı" dedi.



Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçta Eskişehirspor, lider Hatayspor'a Erdal Akdari'nin son dakikalarda kendi kalesine attığı golle mağlup oldu. Bu skorla Kırmızı Şimşekler'in puanı 16'da kalırken, Hatayspor ise puanını 45'e çıkartarak liderliğini perçinledi. Eskişehir ekibi 23. haftayı puansız geçerek ligde kalma umutlarını bir sonraki maçlara taşırken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Mustafa Özer, ellerinden geleni yaptıklarını belirterek mağlubiyete rağmen mücadeleden mutlu olduklarını ifade etti.



"Bu futbolla bu sonuç olmaması lazımdı"



Girdikleri fırsatları değerlendiremediklerini belirten Mustafa Özer, şehir ve taraftar için çok üzüldüğünü ifade etti. "Bu futbolla bu sonuç olmaması lazımdı" diyen Özer, "Üzgünüz. Elimizden geleni yaptık. Maçı kazanacak fırsatları da bulduk. Değerlendiremedik. Bir şey bitmiş değil. Mücadeleden mutluyum. Çocuklar sakatlık ve hastalık demeden iyi mücadele ediyor. Yazık oldu. Golü de bulabilirdik. Atsaydık oyun değişirdi. Yediğimiz golde de kendi kalemize attık. Gerçekten çok üzgünüz. Bu futbolla bu sonuç olmaması lazımdı. Elimizde fazla oyuncumuz da yok. Sakat oynayan oyuncuların yerine yenisini de alamıyorsunuz. Şehir ve taraftar adına çok üzüldüm" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA