Eskişehirspor lige 3 puanla başlamak istiyor
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Eskişehirspor lige 3 puanla başlamak istiyor

Eskişehirspor lige 3 puanla başlamak istiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'inci Lig'de, yarın deplasmanda Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak Eskişehirspor hazırlıklarını tamamladı.

TFF 2'inci Lig'de, yarın deplasmanda Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak Eskişehirspor hazırlıklarını tamamladı. Futbolcular, ilk maçı kazanarak lige 3 puanla başlamak istediklerini söylediler. 

TFF 2'inci ligdeki ilk hafta maçında yarın deplasmanda Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya gelecek Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde sürdürdüğü çalışmalarını tamamladı. Teknik direktör Cem Karaca ve ekibi yönetiminde sabah saatlerinde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından dar alan pas ve taktik çalışmaları yaptılar. Antrenmanda; hastalık geçiren Onur Bayramoğlu ile sportif sakatlıkları bulunan Bedirhan Akçay ve Emre Kuday yer almadı. Eskişehirspor kafilesi antrenmanın ardından maçın oynanacağı Karacabey'e hareket etti.


Eskişehirspor lige 3 puanla başlamak istiyor
Eskişehirspor lige 3 puanla başlamak istiyor
Eskişehirspor lige 3 puanla başlamak istiyor
Eskişehirspor lige 3 puanla başlamak istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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