Eskişehirspor evinde farklı kazandı

06.12.2019 21:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:43

Evinde, Ümraniyespor'u 3-1'lik skorla yenen Eskişehirspor'da Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, "Önümüzde 20 tane daha engel var, onları da kazanırsak başardık diyebileceğim" dedi.



TFF 1. Lig'in 14'üncü hafta açılış karşılaşmasında evinde Ümraniyespor'u ağırlayan Eskişehirspor, 3-1'lik skorla galip gelmeyi başararak puanını 4'e çıkardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, "Bilindiği gibi aşağı yukarı 2 buçuk ay oldu geleli. İki kongre oldu. Yönetim değişti. Fakat o sürede çok büyük bir boşluk oldu. O boşluğu 3 hafta denetleme kurulu yönetti. Burada para toplandı, prim verildi. Ön ayak olanlara, herkese teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmayanlara teşekkür ederim. Belki Eskişehirspor ligden kopacaktı ama ayakta tutular. Geldiğimde de dedim bu boyacı küpü değil. 48 yılımı verdim ben bu işe. 20 yaşında çocuklar akıl vermeye çalışıyor. Bugün kazandık sadece. Kazanmak başarmak değildir. Önümüzde 20 tane daha engel var. Onları da kazanırsak başardık diyebileceğim. Üstüne koyarak ilerliyoruz. Gelen yönetim, hepsi bildiğimiz ve futbolun içinde olan insanlar. Kongrede bazı adamlar musallat olmuştu kulübe. Onlara bırakmadıkları, engel oldukları için bu yönetime teşekkür ediyorum. Çünkü Eskişehirspor'un geleceği gidebilirdi. Araştırmalarımız gelecek olan adamların başka işler çevirecekleri yönündeydi. Yönetimimize tekrar teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA