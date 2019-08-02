Eskişehirspor Başkanı Osman Taş görevinden istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un Başkanı Osman Taş, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Taş, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Mayıs'taki kongrede başkanlığındaki yönetim kurulunun göreve geldiğini anımsatarak, göreve gelir gelmez personele birer maaş, futbolculara da geçmiş dönem alacakları nedeniyle kısmi ödemeler yaptıklarını anımsattı.

İyi niyetle çalışmalarına rağmen şehrin büyük kısmının kendilerine destek olmadığını öne süren Taş, şunları ifade etti:

"Bugüne kadar Eskişehirspor için yaptığım harcamalar ve yatırımlar toplamda 9,5 milyon lira tutmaktadır. Buna rağmen maalesef başkaca hiçbir ciddi destek alamadık. Kombine satışları ve yapılan kampanyaların sonucu da yeterli olmadı. Biz göreve geldikten sonra birçok kapıyı çalmamıza rağmen tek bir loca satışı dahi olmadı, birçok randevu talebinde bulundum fakat geri dönüş alamadım. Önemli olan Eskişehirspor'un menfaatleridir. Bugün yönetim kurulundaki arkadaşlar ile gün boyu yaptığımız toplantılar neticesinde hem Eskişehirspor'un önünü açmak hem de kendi işlerimi toparlamak adına yönetim kurulu başkanlığı görevimden ayrılarak yine yönetim kurulu içinde yeni bir görevlendirme yapma kararı aldık."

Taş, bugüne kadar kendisine destek olan Eskişehirsporlulara çok teşekkür etti.

Kaynak: AA