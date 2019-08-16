Eskişehirspor'a verilen eksi 6 puan cezası uygulamaya konuldu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından Sebastian Pinto'nun alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle Eskişehirspor'a verilen eksi 6 puan cezası, Türkiye Futbol Federasyonu'nca (TFF) uygulamaya konuldu.

16.08.2019 16:32
Eskişehirspor'a verilen eksi 6 puan cezası uygulamaya konuldu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından Sebastian Pinto'nun alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle Eskişehirspor'a verilen eksi 6 puan cezası, Türkiye Futbol Federasyonu'nca (TFF) uygulamaya konuldu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehir, lige -6 puanla başlıyor. TFF resmi internet sitesinde bulunan puan tablosunda Eskişehirspor'a verilen eksi 6 puan cezasını uyguladı. Siyah Kırmızılı camia, pazartesi günü oynanacak olan keçiörengücü maçını kazanarak cezanın getirmiş olduğu dezavantajı kapatmak istiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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