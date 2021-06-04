Eskişehirspor'da olağanüstü kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi
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Eskişehirspor'da olağanüstü kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi

Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'den düşen Eskişehirspor'da kulübün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

TFF 1. Lig'den düşen Eskişehirspor'da kulübün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan kongreye, 509 delegeden sadece 67'si katıldı.

Yeterli sayıya ulaşılamadığı için ertelenen genel kurul, 11 Haziran Cuma günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Eskişehirspor'da olağanüstü kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi
Eskişehirspor'da olağanüstü kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi
Eskişehirspor'da olağanüstü kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi
Eskişehirspor'da olağanüstü kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi
Eskişehirspor'da olağanüstü kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi
Eskişehirspor'da olağanüstü kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi
Eskişehirspor'da olağanüstü kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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Eskişehirspor'da olağanüstü kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi - Haberler Spor
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