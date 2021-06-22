Eskişehir'de yılın ilk arpası borsada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de yılın ilk arpası borsada

Eskişehir'de yılın ilk arpası borsada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eskişehir'de yılın ilk arpa mahsulü, borsada açık artırmayla geçen yıla göre daha yüksek bir fiyattan satıldı.

Eskişehir'de yılın ilk arpa mahsulü, borsada açık artırmayla geçen yıla göre daha yüksek bir fiyattan satıldı.

Yılın ilk arpa hasadı Eskişehir Ticaret Borsası'nda yapılan müzayede ile satışa sunuldu. Borsa Başkanı Ömer Zeydan, video konferansla katıldığı müzayedeyi, 2021 yılı hasat döneminin tüm üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek başlattı. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinden İbrahim Yüksel'in getirdiği 28 ton arpanın 500 kilogramı açık arttırma ile 15 bin 100 TL'den hububat ticareti yapan Ayhan Oğuz tarafından satın alındı. Bu arada geçen sene 12 bin 100 TL'den satılan arpa bu sene 3 bin TL artış gösterdi.

Yılın ilk arpasını satın alan Ayhan Oğuz, duygu ve düşüncelerini şu şekilde anlattı:

"Bu seneki ilk harmanda arpa mahsulünü almak nasip oldu. İnşallah vatanımıza ve milletimize bol bereketli harman olur. Tabi bu bir sembolik rakamdır 500 kilogramı. Bu her sene gelenek halinde yapılan Türkiye'nin diğer borsalarında da ilk harman geldiği zaman yapılan bir törendir. Bu sene 15 bin 100 liraya aldık. Şu anda gelen mal 28 ton."

Mihalıççık'ta arpa yetiştiriciliği yapan İbrahim Yüksel, borsaya getirdiği arpasının satılmasından memnun oldu. Yılın en iyi çiftçisi ödülünü alan Yüksel, "İlk mahsulümüzü yetiştirdik ve borsamıza getirdik. Borsamızda birinciliğe layık görüldük. Kendilerine teşekkürler. Yeni sezonun bütün çiftçi arkadaşlarımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim" diye konuştu.

Tören, ilk arpanın satışından sonra dualarla kurban kesilerek sona erdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de yılın ilk arpası borsada
Eskişehir'de yılın ilk arpası borsada
Eskişehir'de yılın ilk arpası borsada
Eskişehir'de yılın ilk arpası borsada
Eskişehir'de yılın ilk arpası borsada
Eskişehir'de yılın ilk arpası borsada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2 aylık uçuş kısıtlaması sona erdi! Ruslar Antalya'ya akın etti
2 aylık uçuş kısıtlaması sona erdi! Ruslar Antalya'ya akın etti
Fiyatlar artınca imitasyon altına ilgi arttı! Düğün yapacaklar 40 bin TL'lik alışverişini bin TL'ye mal ediyor
Fiyatlar artınca imitasyon altına ilgi arttı! Düğün yapacaklar 40 bin TL'lik alışverişini bin TL'ye mal ediyor
Sağlık Bakanı Koca'dan Sinovac firmasına Türkiye'de yatırım daveti! İlk cevap olumlu oldu
Sağlık Bakanı Koca'dan Sinovac firmasına Türkiye'de yatırım daveti! İlk cevap olumlu oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Boris Johnson Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Tuğba Coşkun İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir'de yılın ilk arpası borsada - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 13:30:01. #1.14#

title