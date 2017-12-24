Eskigediz Gazispor, Uluoymak 1 Eylülspor ile 2-2 Berabere Kaldı

Kütahya 1. Amatör Küme'den Süper Amatör Küme'ye terfi için gruplarında Play-Off oynamaya hak kazanan takımların mücadeleleri başladı.



Eskigediz Gazispor, sahasında oynadığı ilk hafta maçında Uluoymak 1 Eylülspor'la 2-2 berabere kaldı. İlk yarısı 1-1 biten maçta ikinci yarıda da eşitlik bozulmadı ve atılan birer golle karşılaşma 2-2 sona erdi.



Karşılaşma öncesi Eskigediz Gazispor, Play-Off oynama hakkı elde ettiği için, kupasını Kütahya Futbol İl Temsilcisi Kerim Şentürk'ün elinden aldı.(YD-EFE) - KÜTAHYA