Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

15.01.2021 15:50 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:05

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba'nın 10 yıllık eşini aldattığı görüntüler basına sızdı. Futbol efsanesi bu görüntülerin ardından eşiyle ayrılık kararı aldı.

Galatasaray ve Chelsea'nin eski yıldızı Didier Drogba, eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Drogba, Lalla Diakate ile 10 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını açıkladı.

Drogba, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Özel hayatımı tartışma alışkanlığım yok. Ancak bugün medyada yer alan spekülasyonlar nedeniyle, Lalla ile birlikte geçen 20 yılın ardından ne yazık ki zor bir karar aldığımızı teyit edebilirim. Her zaman temel önceliklerimiz çocuklarımızı ve ailemizin özel hayatını korumak olmuştur. Tanrı seni korusun" ifadelerini kullandı.

"BENİ ISIRARAK ENFEKTE EDECEK"

Söz konusu videoda bir kadın tarafından ısırılan 42 yaşındaki efsane isim çıglık atarak, "Pozitif! Beni ısırarak enfekte edecek" ifadesini kullanıyor. Görüntüler sonrası özellikle ülkesinde büyük eleştiriler alan Drogba'nın menajeri ise efsane oyuncunun hesabının hacklendiğini iddia etmişti.

Didier Drogba, 2013'te Shanghai Shenhua'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak gelmiş ve 1 sezon sonra eski takımı Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Efsane futbolcu Galatasaray'da oynadığı 37 maçta 15 gol atıp 10 da asist yapmıştı.

Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kanye West Ajda Pekkan Serdar Ortaç Jennifer Lopez
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Twitter Fahrettin Koca Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 16:13:33. #1.14#
title