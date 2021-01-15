Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

Galatasaray ve Chelsea'nin eski yıldızı Didier Drogba, eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Drogba, Lalla Diakate ile 10 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını açıkladı.

Drogba, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Özel hayatımı tartışma alışkanlığım yok. Ancak bugün medyada yer alan spekülasyonlar nedeniyle, Lalla ile birlikte geçen 20 yılın ardından ne yazık ki zor bir karar aldığımızı teyit edebilirim. Her zaman temel önceliklerimiz çocuklarımızı ve ailemizin özel hayatını korumak olmuştur. Tanrı seni korusun" ifadelerini kullandı.

"BENİ ISIRARAK ENFEKTE EDECEK"

Söz konusu videoda bir kadın tarafından ısırılan 42 yaşındaki efsane isim çıglık atarak, "Pozitif! Beni ısırarak enfekte edecek" ifadesini kullanıyor. Görüntüler sonrası özellikle ülkesinde büyük eleştiriler alan Drogba'nın menajeri ise efsane oyuncunun hesabının hacklendiğini iddia etmişti.

Didier Drogba, 2013'te Shanghai Shenhua'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak gelmiş ve 1 sezon sonra eski takımı Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Efsane futbolcu Galatasaray'da oynadığı 37 maçta 15 gol atıp 10 da asist yapmıştı.