Eski futbolcular Sabri Sarıoğlu ve Tolga Zengin yayıncı kuruluşta yorumcu oldu
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Eski futbolcular Sabri Sarıoğlu ve Tolga Zengin yayıncı kuruluşta yorumcu oldu

Eski futbolcular Sabri Sarıoğlu ve Tolga Zengin, kariyerlerinde yeni bir sayfa açıyor. İki futbolcunun yeni sezonla birlikte yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacağı öğrenildi. İkinin yanında deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı da yorumlarıyla yayıncı kuruluşta görev alacak.

Eski futbolcular Sabri Sarıoğlu ve Tolga Zengin yayıncı kuruluşta yorumcu oldu
10.09.2020 17:55 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:45

Süper Lig'in başlamasına 1 gün kala yayıncı kuruluştan dikkat çeken hamleler geliyor. Ligin eski yıldızları Sabri Sarıoğlu ve Tolga Zengin yeni sezonla birlikte yayıncu kuruluş beIN Sports'ta yorumculuk yapacak. Deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı da görüşleriyle yayıncı kuruluşta olacak.

6 LİG ŞAMPİYONLUĞU VAR

Galatasaray'da uzun yıllar oynayan Sabri Sarıoğlu, sarı kırmızılılarda 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa kazandı.

Profesyonel kariyerinde Trabzonspor ve Beşiktaş'ta ter döken eski milli kaleci Tolga Zengin ise Karadeniz ekibiyle 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa kazanırken siyah beyazlılarda 2 kez Süper Lig'de mutlu sona ulaştı.

(Hürriyet)

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