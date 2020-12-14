Eski futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: Kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak
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Eski futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: Kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak

14.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:13

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yeni spor yasası hakkında bilgi verdi. Sancaklı kulüp başkanları ve yöneticilerinin fazla borçlanmalardan sorumlu olacaklarını duyurdu.

Türk sporuna devrim niteliğinde bir yasa geliyor. Yıllardır kulüpleri borca sokan ancak bundan hiçbir şekilde sorumlu olmayan yöneticilere kötü haber.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yeni spor yasası geldiğinde kulüp başkanlarının ve yöneticilerinin fazla borçlanmalardan sorumlu olacağını duyurdu.

"İSTEDİKLERİ GİBİ PARA HARCIYORLAR"

Sancaklı, "Yönetimlerde 1 tane bile milli futbolcu yok. Peygamber Efendimiz, 'işi ehline verin' diyor. Biz işi tamamen bilmeyenlere vermişiz. Sonra da ağlıyoruz. Yöneticilerin kulüplerde sorumlulukları yok, istedikleri gibi para harcıyorlar" şeklinde konuştu. Sancaklı ayrıca o branşta milli olmuş en az 2 kişinin yönetim kurulunda yer alacağını da söyledi.

"4 BÜYÜKLERİN BORCU 13.1 MİLYAR LİRA"

Kulüplerin borçları hakkında da bilgi veren Sancaklı, "Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 2015 yılındaki borcu, 4.7 milyar lira. 2020'de bu 4 büyük takımın borcu 13.1 milyar lira" dedi.

Eski futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: Kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak
Haber Yorumları (5)
GULTEPELİ BJK: Olsundahaiyi okafaları beraberlimongibi sıkılır karma limonatayapılir onebe insafff dortböyüksadece wc13.1milyaronebee sıkıyosa simdiyapsınlar ooo borcları aceleeedin meclisşşs
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AYHAN KURT: Milli olmuş futbolcu onlar farklimi sanki kafa kafaya verip batırıp giderler
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KEŞKEEE..: Devleti zarara uğratanlarda bundan sorumlu olsun. . . . Çekip gitmesin. . .
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