Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu
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Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu

16.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:15

Eski FIFA kokartlı hakem ve futbol yorumcusu Deniz Ateş Bitnel, Haberler.com Youtube kanalına konuk oldu ve Türk futbolundaki son yaşananları değerlendirdi. Bitnel, son Gençlerbirliği yenilgisinin ardından Fenerbahçe'nin teknik direktör Erol Bulut'un görevine son vermesi gerektiğini söylerken, aynı maçta çok tartışılan ofsayt pozisyonunu da yorumladı.

Futbol yorumcusu ve eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, Haberler.com Youtube kanalında Türk futbolunda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı Süper Lig maçına damga vuran ofsayt pozisyonunu yorumlayan Bitnel, telefonundan işaretleme yaptığını belirterek tartışmalı pozisyona noktayı koydu.

Fenerbahçeli yöneticilerin VAR sisteminin teknik konularıyla ilgili sahip olduğu bilgilere şaşırdığını dile getiren Deniz Ateş Bitnel, Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesini yönetecek hakemle ilgili de ipuçları verdi.

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Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu
Haber Yorumları (20)
SOFİ BABA: La bu kırmızı kart gören hakem değilmiydi kimse kalmadı da buna mı soruyorlar
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DURAN TEKERLEK: kafalar karışık bro. fb zaten berbat oynadı. gençlerin 3-4 tane kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyon vardı atamadılar. eğer atmış olsalardı zaten bu pozisyon çok konuşulmazdı. 3-1 yada 4-1 olsaydı o gol ofsayt olsa ne olacak zaten kaybettiniz denilecekti.
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OFSAYT: Galatasaraylı olarak ofsayt diyorum. Yarın aynısını bize de yapacaklar. şampiyon belli
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