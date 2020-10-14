Eski Fenerbahçeli Andre Ayew Premier Lig'e transfer olmak üzere
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Eski Fenerbahçeli Andre Ayew Premier Lig'e transfer olmak üzere

14.10.2020 13:40 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:05

İki sezon önce Fenerbahçe forması giyen Andre Ayew Premier Lig'e transfer olmak üzere. Brighton, Ganalı forveti kadrosuna katmak için girişimlere resmen başladı.

Premier Lig kulüpleri, 5 Ekim ile 16 Ekim arasında ise sadece İngiltere Futbol Ligi'ne (EFL) bağlı kulüplerle transfer anlaşması yapabilecek. Premier Lig ekipleri de transferin bitimine son 2 gün kala son hamlelerini yapmak üzere görüşmelerine devam ediyor.

16 EKİM'E KADAR BİTİRMEK İSTİYORLAR

Premier Lig ekiplerinden Brighton, eski Fenerbahçeli Andre Ayew'i transfer etmek için Swansea City ile görüşmelere başladı. Todofichajes'te yer alan habere göre, Mavi Beyazlı ekip Ganalı yıldızın transferini 16 Ekim tarihine kadar bitirmek istiyor.

Swansea City ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek Ayew'in kısa süre için Brighton'a imza atması bekleniyor.

(Milliyet)

Eski Fenerbahçeli Andre Ayew Premier Lig'e transfer olmak üzere

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