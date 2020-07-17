Eski Beşiktaşlı Nihat Kahveci: İspanya'dayken Fenerbahçe'den teklif aldım Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, İspanya'da oynadığı dönemde Fenerbahçe'den teklif aldığını dile getirdi.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, İspanya'da oynadığı dönemde Fenerbahçe'den teklif aldığını itiraf etti.

Youtube'daki StoryBox kanalına konuşan Beşiktaş'ın ve Milli Takım'ın eski futbolcusu, "İspanya'da oynadığımda Fenerbahçe'den teklif almıştım ve bu gurur vericiydi. Ancak İspanya'ya giderken, 'döndüğümde Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamam' demiştim" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCUNUN YERLİSİ YABANCISI OLMAZ"

Yabancı futbolcu tartışmasına da değinen Kahveci, "Yabancısı yerlisi yok. İyi futbolcu-kötü futbolcu var. Emre Belözoğlu'nu kesebilecek oyuncu var mı?" dedi.