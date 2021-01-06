Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin bir dönem evli olduğu model Aida Yespica, paylaşımıyla büyüledi
06.01.2021 23:00 | Son Güncelleme: 06.01.2021 23:11
Matteo Ferrari'nin eski eşi Aida Yespica, sosyal medya hesabından derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü modelin fotoğrafına beğeni yağdı.
Eski Beşiktaşlı futbolcu Matteo Ferrari'nin bir dönem evli olduğu model Aida Yespica, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Kişisel sosyal medya hesabından derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle verdiği pozu paylaşan Yespica'nın bu fotoğrafına kısa sürede 30 bine yakın beğeni geldi.
2 SEZON BEŞİKTAŞ'TA OYNADI
İtalyan eski savunma oyuncusu 2009-2011 yılları arasında olmak üzere Beşiktaş'ta 2 sezon forma giymişti.