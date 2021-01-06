Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin bir dönem evli olduğu model Aida Yespica, paylaşımıyla büyüledi

Eski Beşiktaşlı futbolcu Matteo Ferrari'nin bir dönem evli olduğu model Aida Yespica, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Kişisel sosyal medya hesabından derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle verdiği pozu paylaşan Yespica'nın bu fotoğrafına kısa sürede 30 bine yakın beğeni geldi.

2 SEZON BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

İtalyan eski savunma oyuncusu 2009-2011 yılları arasında olmak üzere Beşiktaş'ta 2 sezon forma giymişti.