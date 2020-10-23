Eşinin doğum yaptığını öğrenen Hoffenheim'lı Grillitsch, maçı bırakıp hastaneye gitti

Alman ekibi Hoffenheim'ın Kızılyıldız'ı evinde 2-0 mağlup ettiği maçın devre arasında eşinin doğum haberini alan Hoffenheim'lı Florian Grillitsch, maçı bırakıp hastaneye koştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim-Kızılyıldız maçında ilginç bir olay yaşandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hoffenheim'lı Florian Grillitsch, ikinci yarı başlamadan yerini Diadie Samassekou'ya bıraktı. Soyunma odasında eşinin doğum haberini alan Avusturyalı orta saha oyuncusunun apar topar hastaneye gittiği öğrenildi.

HOFFENHEIM KAZANDI

Alman ekibi, ikinci yarıda Christoph Baumgartner ve Munas Dabbur'un attığı gollerle Kızılyıldız'ı 2-0 mağlup etti ve Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı.