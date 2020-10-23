Eşinin doğum yaptığını öğrenen Hoffenheim'lı Grillitsch, maçı bırakıp hastaneye gitti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eşinin doğum yaptığını öğrenen Hoffenheim'lı Grillitsch, maçı bırakıp hastaneye gitti

23.10.2020 00:24 | Son Güncelleme: 23.10.2020 00:37
Eşinin doğum yaptığını öğrenen Hoffenheim'lı Grillitsch, maçı bırakıp hastaneye gitti

Alman ekibi Hoffenheim'ın Kızılyıldız'ı evinde 2-0 mağlup ettiği maçın devre arasında eşinin doğum haberini alan Hoffenheim'lı Florian Grillitsch, maçı bırakıp hastaneye koştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim-Kızılyıldız maçında ilginç bir olay yaşandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hoffenheim'lı Florian Grillitsch, ikinci yarı başlamadan yerini Diadie Samassekou'ya bıraktı. Soyunma odasında eşinin doğum haberini alan Avusturyalı orta saha oyuncusunun apar topar hastaneye gittiği öğrenildi.

Eşinin doğum yaptığını öğrenen Hoffenheim'lı Grillitsch, maçı bırakıp hastaneye gitti

HOFFENHEIM KAZANDI

Alman ekibi, ikinci yarıda Christoph Baumgartner ve Munas Dabbur'un attığı gollerle Kızılyıldız'ı 2-0 mağlup etti ve Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı.

İlgili Haberler

Demir Grup Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya'ya gitti (3) - SİVAS
Demir Grup Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya'ya gitti (3) - SİVAS
Demir Grup Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya'ya gitti (2)
Demir Grup Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya'ya gitti (2)
Fransız eski futbolcu Evra, tarafından aldatıldığını öğrenen talihsiz eşin dünyası başına yıkıldı
Fransız eski futbolcu Evra, tarafından aldatıldığını öğrenen talihsiz eşin dünyası başına yıkıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Sinan Özen Hazal Kaya Sinem Kobal
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Serdar Aziz Garry Rodrigues Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Ateş Çocuk Ermeni
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eşinin doğum yaptığını öğrenen Hoffenheim'lı Grillitsch, maçı bırakıp hastaneye gitti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 00:36:48. #1.15#
title