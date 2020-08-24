Eşini aldatan ünlü boksör Andy Ruiz Jr. canlı yayında başka bir kadınla öpüştü Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü boksör Andy Ruiz. Jr. bu sefer eşine karşı olan sadakatsizliğiyle tepki topladı. Instagram canlı yayınındaki bir videosu ortaya çıkan ve eşini aldattığı söylenen deneyimli sporcunun başka bir kadınla öpüştüğü görüldü.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olan ünlü boksör Andy Ruiz Jr. bu sefer tepki çeken bir Instagram canlı yayınıyla konuşuluyor. Eşi Julie Ruiz'i aldattığı konuşulan Andy'nin başka bir kadınla dudak dudağa öpüştüğü bir video ortaya çıktı.

Video, Instagram'da Chamonic adlı bir hesaptan paylaşılırken alkol kullandığı da görülen Andy sosyal medyada tartışma konusu olup, eşine sadakatsizliği nedeniyle sevenlerinden de tepki topladı.

"UTANIYORUM"

Görüntülerin kendine ulaşmasından sonra açıklama yapan Julie Ruiz ise bu durumdan dolayı çok utandığını dile getirerek Andy'ye karşı sert sözler kullandı. Julie, "Ne olursa olsun, insanlar bana bunu gönderdiğinde çok utanıyorum. Aptal birisin ve her şeyi gösterdin" ifadelerine yer verdi.