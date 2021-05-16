Esenler'de şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek yangın çıkardı
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Esenler'de şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek yangın çıkardı

Esenler'de şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek yangın çıkardı
Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL - Haberler | Spor

Esenler'de Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında atıldığı iddia edilen havai fişek, 6 katlı binanın çatısında yangın çıkardı.

Esenler'de Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında atıldığı iddia edilen havai fişek, 6 katlı binanın çatısında yangın çıkardı.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Esenler, Kemer Mahallesi, Nene Hatun Mahallesi, 144. Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre şampiyonluk kutlamaları sırasında atılan havai fişeğin kıvılcımları çatıda yangın çıkardı. Çatıda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Esenler'de şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek yangın çıkardı
Esenler'de şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek yangın çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL

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Esenler'de şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek yangın çıkardı - Haberler Spor
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