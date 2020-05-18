BB Erzurumspor'da 5 gün önce virüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, 13 Mayıs'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 11 kişinin 5 günlük tedavilerinin ardından yapılan testleri negatif çıktı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 13 Mayıs'taki yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan 11 kişinin 5 günlük tedavi süreçlerinin ardından bugün yapılan test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

KARANTİNA SÜREÇLERİ DEVAM EDECEK

BB Erzurumspor'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "13 Mayıs'taki Covid-19 testleri pozitif çıkan 11 kişinin 5 günlük tedavilerinin ardından bugün yine testleri yapılmış ve tamamının ikinci testleri de negatif çıkmıştır. Taburcu olduktan sonra 14 günlük karantina süreçleri devam edecektir" denildi.

72 KİŞİYE YAPILAN TESTLERİN TAMAMI NEGATİF ÇIKTI

13 Mayıs'ta testleri negatif çıkan futbolcu, antrenör, kulüp çalışanı ve yöneticilerden oluşan 72 kişiye bugün yapılan testlerin tamamının negatif çıktığı belirtilen açıklamada, "Bu doğrultuda yeniden antrenman programı yapıp, hazırlıklarımıza başlayacağız. Tüm hastalarımıza şifa dileklerimizle" ifadelerine yer verildi.