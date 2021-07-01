Erzincan Havalimanı'nın ismi "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" olarak değiştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'un vefatı sonrası adının Erzincan Havalimanı'na verileceğini duyurmuştu. İlgili karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanırken, Erzincan Havalimanı'nın ismi, "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" olarak değiştirildi.

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut 14 Nisan'da 86 yaşında hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası, merhum siyasetçinin isminin Erzincan Havalimanı'na verileceğini açıklamıştı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Erzincan Havalimanı'nın ismi, "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" olarak değiştirildi.

YILDIRIM AKBULUT KİMDİR?

Yıldırım Akbulut, 15 Kasım 1935 tarihinde Erzincan'da doğdu. Babasının PTT memuru olması nedeniyle ilkokulu Eskişehir'de, ortaokulu Samsun'da, liseyi ise Erzincan'da okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve serbest avukatlık yaptı.

Akbulut, Adalet Partisi Erzincan il başkanlığı yaptı. Mayıs 1983 tarihinde Anavatan Partisinin (ANAP) kurucuları arasında yer aldı ve ilk defa 1983 Türkiye genel seçimlerinde ANAP Erzincan milletvekili olarak meclise girdi. 26 Ekim 1984 – 6 Eylül 1987 tarihleri arasında Turgut Özal tarafından kurulan 45. Türkiye Hükûmeti'nde İçişleri Bakanı olarak yer aldı. 1987 Türkiye genel seçimlerinde tekrar ANAP Erzincan milletvekili olarak meclise girdi ve 1987 yılında yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 431 üyeden 250'sinin oyuyla TBMM Başkanı seçildi ve bu görevini 9 Kasım 1989 tarihine kadar sürdürdü.

Turgut Özal'ın 1989 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından aynı yıl Akbulut başkanlığında 47. Türkiye Hükûmeti kuruldu. 17 Kasım 1989'daki ANAP I. Olağanüstü Kongresi Turgut Özal'dan boşalan genel başkanlığa Akbulut'u getirdi. 15 Haziran 1991 tarihinde gerçekleştirilen ANAP Kongresi'nde Mesut Yılmaz'a karşı yenilerek genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı.

2002'DE ANAP'TAN İSTİFA EDİP DYP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU

1992 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın istemiyle 17 arkadaşıyla birlikte ANAP'tan istifa etmiş, ancak bir süre sonra partiye döndü.

18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından mayıs ayında yapılan TBMM Başkanlığı seçimlerini kazanıp 2000 yılına kadar TBMM Başkanlığı'nı sürdürdü. Akbulut, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuş ancak adaylığını 2. turun ardından geri çekmiştir. 2002'de ANAP'tan istifa eden Akbulut, aynı yıl yapılan genel seçimlerde Doğru Yol Partisi'nden (DYP) İstanbul milletvekili adayı oldu, ancak DYP'nin barajı geçememesi nedeniyle seçilemedi.

Anayasa Mahkemesi eski üyelerinden Samia Akbulut'la evli olan Akbulut 3 kız çocuğu babası. 17., 18., 19. Dönem Erzincan ve 21. Dönem Ankara milletvekili oldu. Turgut Özal Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanıdır.

Son dönemde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi görevini yürütüyordu.