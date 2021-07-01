Erzincan Havalimanı'nın ismi "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" olarak değiştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan Havalimanı'nın ismi "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" olarak değiştirildi

Erzincan Havalimanı'nın ismi 'Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı' olarak değiştirildi
Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'un vefatı sonrası adının Erzincan Havalimanı'na verileceğini duyurmuştu. İlgili karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanırken, Erzincan Havalimanı'nın ismi, "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" olarak değiştirildi.

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut 14 Nisan'da 86 yaşında hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası, merhum siyasetçinin isminin Erzincan Havalimanı'na verileceğini açıklamıştı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Erzincan Havalimanı'nın ismi, "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" olarak değiştirildi.

Erzincan Havalimanı'nın ismi 'Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı' olarak değiştirildi

YILDIRIM AKBULUT KİMDİR?

Yıldırım Akbulut, 15 Kasım 1935 tarihinde Erzincan'da doğdu. Babasının PTT memuru olması nedeniyle ilkokulu Eskişehir'de, ortaokulu Samsun'da, liseyi ise Erzincan'da okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve serbest avukatlık yaptı.

Akbulut, Adalet Partisi Erzincan il başkanlığı yaptı. Mayıs 1983 tarihinde Anavatan Partisinin (ANAP) kurucuları arasında yer aldı ve ilk defa 1983 Türkiye genel seçimlerinde ANAP Erzincan milletvekili olarak meclise girdi. 26 Ekim 1984 – 6 Eylül 1987 tarihleri arasında Turgut Özal tarafından kurulan 45. Türkiye Hükûmeti'nde İçişleri Bakanı olarak yer aldı. 1987 Türkiye genel seçimlerinde tekrar ANAP Erzincan milletvekili olarak meclise girdi ve 1987 yılında yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 431 üyeden 250'sinin oyuyla TBMM Başkanı seçildi ve bu görevini 9 Kasım 1989 tarihine kadar sürdürdü.

Turgut Özal'ın 1989 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından aynı yıl Akbulut başkanlığında 47. Türkiye Hükûmeti kuruldu. 17 Kasım 1989'daki ANAP I. Olağanüstü Kongresi Turgut Özal'dan boşalan genel başkanlığa Akbulut'u getirdi. 15 Haziran 1991 tarihinde gerçekleştirilen ANAP Kongresi'nde Mesut Yılmaz'a karşı yenilerek genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı.

2002'DE ANAP'TAN İSTİFA EDİP DYP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU

1992 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın istemiyle 17 arkadaşıyla birlikte ANAP'tan istifa etmiş, ancak bir süre sonra partiye döndü.

18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından mayıs ayında yapılan TBMM Başkanlığı seçimlerini kazanıp 2000 yılına kadar TBMM Başkanlığı'nı sürdürdü. Akbulut, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuş ancak adaylığını 2. turun ardından geri çekmiştir. 2002'de ANAP'tan istifa eden Akbulut, aynı yıl yapılan genel seçimlerde Doğru Yol Partisi'nden (DYP) İstanbul milletvekili adayı oldu, ancak DYP'nin barajı geçememesi nedeniyle seçilemedi.

Anayasa Mahkemesi eski üyelerinden Samia Akbulut'la evli olan Akbulut 3 kız çocuğu babası. 17., 18., 19. Dönem Erzincan ve 21. Dönem Ankara milletvekili oldu. Turgut Özal Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanıdır.

Son dönemde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi görevini yürütüyordu.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan 'Katarlılara sınavsız tıp fakültesi' iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan
Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan
Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz
Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu Vladimir Putin İbrahim Aydemir
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Diego Costa Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzincan Havalimanı'nın ismi "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" olarak değiştirildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 11:10:52. #1.16#

title