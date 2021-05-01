Ertuğrul Sağlam: Adana Demirspor maçında Türk hakemliği adına bir skandal ortaya çıkmış
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Ertuğrul Sağlam: Adana Demirspor maçında Türk hakemliği adına bir skandal ortaya çıkmış

Ertuğrul Sağlam: Adana Demirspor maçında Türk hakemliği adına bir skandal ortaya çıkmış
Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN - Haberler | Spor

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Pozisyon bulduk ve istediğimizi aldık.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Pozisyon bulduk ve istediğimizi aldık. Rakiplerin maçları istediğimiz gibi gitmedi. Adana Demirspor'un maçını seyrettik ve gollerine baktık. Türk futbolu, Türk hakemliği adına bir skandal ortaya çıkmış. Aklım almıyor" dedi.  

Ankaraspor maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Kazanmamız gerekiyordu ve kazandık. İyi başladık maça. Pozisyon bulduk ve istediğimizi aldık. Rakiplerin maçları istediğimiz gibi gitmedi. Adana Demirspor'un maçını seyrettik ve gollerine baktık. Türk futbolu, Türk hakemliği adına bir skandal ortaya çıkmış. Aklım almıyor. Bayağı konuşulacak bir iş. İnsan üzülüyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim, maalesef bunu da gördük. Haftaya finaller var. Ben yürekten inanıyorum maçı kazanacağız. Bursaspor'da Fenerbahçe'nin son hafta berabere kalmasıyla elde ettiğimiz şampiyonluğa benzer bir şampiyonluğu Samsunspor'da alacağız, inanıyorum" diye konuştu.

 


Ertuğrul Sağlam: Adana Demirspor maçında Türk hakemliği adına bir skandal ortaya çıkmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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