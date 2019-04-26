Ersun Yanal, Trabzonspor Maçında Neustadter'e Şans Vermeyi Düşünüyor
Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası stoperde Sadık'ı oynatması beklenen Ersun Yanal, idmandaki performansından memnun kaldığı Neustadter'i Trabzonspor maçında Skrtel'in yanında oynatmayı planlıyor.
Ersun Yanal, zorlu Trabzonspor maçı öncesinde kadroyu şekillendirmeye başladı. Deneyimli teknik adam kaleyi yine, Alanya'da tarihi hezimeti önleyen Harun Tekin'e emanet edecek. Yanal, Serdar Aziz'in sakatlığında sürpriz bir tercih yapabilir. 57 yaşındaki çalıştırıcı, Alanya maçında ikinci yarıda oyuna giren ve peş peşe büyük hatalar yapan Sadık Çiftpınar yerine Roman Neustadter'i görevlendirebilir.
SOLDADO FORMASINA KAVUŞUYOR
Ersun Yanal'ın dün özel olarak ilgilendiği Rus savunmacı, idman performansıyla da göze girdi. Orta sahada Jailson'un 11'e dönmesi bekleniyor. Sambacı'nın Tolgay'ın mı yoksa Eljif Elmas'ın yerine mi oynayacağı ise belirsiz. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezasını Alanya maçında çeken Soldado da formasına kavuşacak.
(Fanatik)
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Aykut dirar isla ve valbuenayi nerdeyse oynatmadi sampiyonluk gitti yine fb nani persi diego ribasi birlikte oynatamayip hysrani yasatti bu yil kim geldi kim gitti kim kadro disi kim tekrar takima dondu belli degil ilk 11 hic belli degil ...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BU İŞE YARAMAZI OYNATIRSAN SENEYE TAKIMDA OLAMAZSSIN ERSUN!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır