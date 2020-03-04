Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, Ersun Yanal için nabız yoklayacak
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşılaştığı Trabzonspor maçının ardından sarı-lacivertlilerden ayrılan Ersun Yanal için Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri teklif yapmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ersun Yanal'ın ismi Azerbaycan milli takımı ile anılıyor. Abdullah Avcı ile anlaşamayan Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, gözünü Ersun Yanal'a çevirdi.
Federasyon yetkililerin önümüzdeki günlerde Ersun Yanal ile iletişime geçerek nabız yoklaması ve teklifte bulunması bekleniyor.
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Ersun Yanal'ın ismi Ocak ayının sonlarında yine Azerbaycan milli takımıyla birlikte anılmıştı.
Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun o dönem teknik direktörlük koltuğu için hazırladığı listede Oleg Kononov, Giovanni de Biasi, Branko Ivankokiv, Luigi di Biaggio, Abdullah Avcı ve Cesare Prandelli ile birlikte Ersun Yanal'ın da adı bulunuyordu.
Haber Videosu: Azerbaycan Futbol Federasyonu, takımı Ersun Yanal'a emanet etmek istiyor
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Ehh ersun ne basardin bi anlatsana bahcefenerinle avrupaya Gittinde kimleri yendin ne kazandinda kendini kim ve ne zannettinde bos bos büyük büyük konustun insanda az utanma olur bir durusu olur yoksa calistirdigin camiadanmi kaynaklandi camianin ne basarisi varda bugüne kadar kocaman bir hic Iyi oldu sanada bahcefenerinedeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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cok aradinizmi ?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır