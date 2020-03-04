Haberler » Spor » Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, Ersun Yanal için nabız yoklayacak - Spor

Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, Ersun Yanal için nabız yoklayacak

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşılaştığı Trabzonspor maçının ardından sarı-lacivertlilerden ayrılan Ersun Yanal için Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri teklif yapmaya hazırlanıyor.

04.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:57
Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, Ersun Yanal için nabız yoklayacak

ile yollarını ayıran 'ın ismi milli takımı ile anılıyor. Abdullah Avcı ile anlaşamayan Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, gözünü Ersun Yanal'a çevirdi.

Federasyon yetkililerin önümüzdeki günlerde Ersun Yanal ile iletişime geçerek nabız yoklaması ve teklifte bulunması bekleniyor.

AZERBAYCAN'IN YANAL ISRARI

Ersun Yanal'ın ismi Ocak ayının sonlarında yine Azerbaycan milli takımıyla birlikte anılmıştı.

Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun o dönem teknik direktörlük koltuğu için hazırladığı listede Oleg Kononov, Giovanni de Biasi, Branko Ivankokiv, Luigi di Biaggio, Abdullah Avcı ve Cesare Prandelli ile birlikte Ersun Yanal'ın da adı bulunuyordu.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Azerbaycan Futbol Federasyonu, takımı Ersun Yanal'a emanet etmek istiyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (2)

  • JUVENTUSLU HATUN:
    Ehh ersun ne basardin bi anlatsana bahcefenerinle avrupaya Gittinde kimleri yendin ne kazandinda kendini kim ve ne zannettinde bos bos büyük büyük konustun insanda az utanma olur bir durusu olur yoksa calistirdigin camiadanmi kaynaklandi camianin ne basarisi varda bugüne kadar kocaman bir hic Iyi oldu sanada bahcefenerinede
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler