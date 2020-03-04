Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, Ersun Yanal için nabız yoklayacak

04.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:57

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ersun Yanal'ın ismi Azerbaycan milli takımı ile anılıyor. Abdullah Avcı ile anlaşamayan Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, gözünü Ersun Yanal'a çevirdi.

Federasyon yetkililerin önümüzdeki günlerde Ersun Yanal ile iletişime geçerek nabız yoklaması ve teklifte bulunması bekleniyor.

AZERBAYCAN'IN YANAL ISRARI

Ersun Yanal'ın ismi Ocak ayının sonlarında yine Azerbaycan milli takımıyla birlikte anılmıştı.

Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun o dönem teknik direktörlük koltuğu için hazırladığı listede Oleg Kononov, Giovanni de Biasi, Branko Ivankokiv, Luigi di Biaggio, Abdullah Avcı ve Cesare Prandelli ile birlikte Ersun Yanal'ın da adı bulunuyordu.

Haber Videosu