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Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'na Rizespor maçında 11'de yer vermeyecek

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, sakatlığı henüz geçmeyen kaptan Emre Belözoğlu'na Çaykur Rizespor deplasmanında ilk 11'de yer vermeyecek.

27.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:34

Süper Lig'de bu hafta Çaykur Rizespor ile kritik bir maça çıkacak olan 'de kaptan büyük bir sürpriz olmazsa sakatlığı sebebiyle bu maçta da forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Rizespor maçı kafilesinde yer alacak olan Emre Belözoğlu, tarafından riske edilmeyecek ve maça 11'de başlamayacak.

"KONTROLLÜ OLMAK ZORUNDAYIM"

Rizespor'a karşı forma giymek istediğini ancak sakatlık sürecinde kontrollü olmak zorunda olduğunu ifade eden kaptan Emre, "Sakatlık sürecini tam olarak atlatamadım ve bu sürede kontrollü olmak zorundayım, Rize'ye giderek arkadaşlarımın yanında olacağım" ifadelerini kullandı.


Haber Videosu

: Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'na Rizespor maçında 11'de yer vermeyecek
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