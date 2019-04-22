Ersun Yanal'a Büyük Tepki: Aziz Yıldırım Haklıymış
Süper Ligde 29. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe'de, Ersun Yanal'a tepkiler gecikmedi.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Aytemiz Alanyapsor'a 1"-0 mağlup olduğu maç sonrasında sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal'a sosyal medyada büyük tepki vardı.
Birçok taraftar Yanal'ı istifaya davet ederken 'Ersun Yanal', Twitter'da en çok konuşulanlar listesine girdi.
İşte sosyal medyada Ersun Yanal tepkileri;
"Ersun Yanal futbol oynamamak için iyi kadro çıkarmış..."
"Ersun Yanal bu Tolgay Arslan'ı izlemek zorunda mıyız?"
"Ersun Yanal kadroyu kurmayacaksa istifa eder herkes yolunu bakar."
"Maçtan sonra skor ne olursa olsun Ersun Yanal görevden alınmalı."
"Ersun Yanal balonu patladı."
"Ersun Yanal'ı diğer sezon görmeyelim. Yeterli bu kadar. Taraftarın susması için bu seneyi yeterince heba ettik."
"Ersun Yanal, bu maçtan sonra Antalya'dan İstanbul'a yürüyerek gelir."
"Ersun Yanal, Sergen'e baksın biraz hocalık öğrensin..."
"Ersun Yanal için kampanya düzenleyenler memnunsa bize laf düşmez. Sevmezsiniz ama bazı konularda Aziz Başkan haklıymış demek ki."
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SIÇTINIZ FB NİN AGZINA. . . . AZİZ YILDIRIMIN BEDDUASI TUTTU. . . DEFOLUN GİDİN. . . FENERBAHÇE TARAFTARI OLARAK REZİL ETTİNİZ. . İŞ YERİNDE ALAY KONUSU OLDUK. . . DEFFOOOOOOOOOOOLUUUUNN. . .Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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kalsın bu ördek yaaCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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ersun gelsin dört sene yanalım dediniz ne oldu şimdi yandınız mı ersun demek nisan da şampiyonluk demek dediniz ne oldu şimdi ersun demek şimdi kümede kalmak mı demek şimdiCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Ali Koç a dediniz dediniz Ersun gelsin diye. . O da buyrun ve görün dedi. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ersun geçen hafta galatasarayı şampiyonluktan ettiya görevini yapmış oldu ama bilmezki cimbom şampiyon olursa kendine kazığın en büyüğü girerCevap Yaz 8 Yayından Kaldır