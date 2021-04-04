Ersin Destanoğlu, 2016 yılından bu yana Süper Lig'de penaltı kurtaran ilk Beşiktaş kalecisi oldu
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Ersin Destanoğlu, 2016 yılından bu yana Süper Lig'de penaltı kurtaran ilk Beşiktaş kalecisi oldu

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Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Kartal'da 5 yıl sonra bir ilk yaşandı. Siyah-beyazlıların kalecisi Ersin Destanoğlu, Kasımpaşalı Thelin'in penaltısını kurtardı ve Süper Lig'de 2016 yılından sonra Beşiktaş'ta penaltı kurtaran ilk kaleci oldu.

Kasımpaşa'nın Aytaç Kara'nın golüyle Beşiktaş'ı 1-0 yendiği karşılaşmada, lacivert-beyazlılar bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.

2016'DAN BU YANA BİR İLK

Mücadelenin 56. dakikasında penaltı kazanan Kasımpaşa'da Thelin, Ersin'i geçemedi. Thelin'in penaltısını kurtaran Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kurtarırken Nisan 2016'dan (Tolga Zengin vs Akhisarspor) bu yana bunu başaran ilk Beşiktaş kalecisi oldu.

Ersin Destanoğlu, 2016 yılından bu yana Süper Lig'de penaltı kurtaran ilk Beşiktaş kalecisi oldu

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