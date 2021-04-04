Ersin Destanoğlu, 2016 yılından bu yana Süper Lig'de penaltı kurtaran ilk Beşiktaş kalecisi oldu

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Kartal'da 5 yıl sonra bir ilk yaşandı. Siyah-beyazlıların kalecisi Ersin Destanoğlu, Kasımpaşalı Thelin'in penaltısını kurtardı ve Süper Lig'de 2016 yılından sonra Beşiktaş'ta penaltı kurtaran ilk kaleci oldu.